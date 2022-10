Jetzt werden auch noch die Sozialmärkte teurer

Der Preisanstieg bei Lebensmitteln hat nun auch die Sozialmärkte erreicht. Der Andrang ist aber so groß wie nie. Den täglichen Einkauf im Supermarkt können viele nicht mehr stemmen. Das bekommen die Sozialmärkte zu spüren, die seit der Teuerung einen starken Zulauf erleben. Das kann auch Andrea Kotesovec, Betreiberin von zwei „Allesverwerter“-Läden in Favoriten und Ottakring bestätigen. Seit Jänner hat sich ihre Kundschaft verdoppelt. Während aber andere SOMA-Märkte ihre Preise angehoben haben, gibt es im „Allesverwerter“ nach wie vor einen Einkaufskorb für 8 Euro. Wie lange noch? Auch in den beiden Sozialmärkten des Hilfswerks merkt man einen Anstieg bei den Kunden. Teilweise gehen die Produkte aus. Das und viele andere spannende Themen lesen Sie in Ihrer Kronen Zeitung sowie auf krone.at/wien