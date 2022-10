Pflege reizt immer mehr Landwirtschaftsschüler

Auch Quereinsteiger sollen gewonnen werden

Der Care-Bereich, also der Pflegebereich, braucht in den kommenden Jahren eine wachsende Zahl an Arbeitskräften. Dafür braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Die landwirtschaftlichen Fachschulen sind Teil der Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. Ein zentrales Anliegen von LR Hattmannsdorfer und LRin Langer-Weninger ist daher noch mehr Jugendliche, aber auch Quereinsteiger (Abendschule) für den Sozial- und Gesundheitsbereich zu gewinnen: „Wir wissen, dass sich die Schüler:innen sehr gezielt für den Ausbildungsschwerpunkt Pflege entscheiden. Durch maßgeschneiderte Informationen, gezielte Anreize und auch neue Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wollen wir noch mehr Pflege-Fachkräfte in Ausbildung bringen“, sagen die beiden Politiker. Nähere Infos auf Schulebene gibt‘s zum Beispiel hier in Andorf.