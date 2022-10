„Funken Wärme“: Bank Austria spendet 50.000 €

Auch Kunden werden zu Teilnahme motiviert

„Damit helfen wir gemeinsam Familien in Not“, so Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der Bank Austria, zu Barbara Stöckl und Klaus Schwertner von der Caritas bei der Scheckübergabe. Doch die Bank geht auch mit gutem Beispiel voran und will ihre Kunden zur Teilnahme an der Hilfsaktion motivieren.