Kuchl fixierte mit Cup-Aufstieg Heim-Doppel

Das Schöne am Sieg: Nun lockt ein Heimdoppel gegen Baden. Das Ligaheimspiel stand schon am 6. November auf dem Plan. Nun soll tags zuvor das Doppel fixiert werden mit dem Cup-Duell. „Das macht es für beide leichter“, sagt Wimmer. Zuvor wartet am Sonntag auf den Aufsteiger noch auswärts Linz im oberen Play-off der Bundesliga. „Ein Unentschieden wäre drin“, setzt Wimmer auf Formstärke und Selbstvertrauen in seinem Team.