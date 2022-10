Neue Vorwürfe in Halleiner Polit-Zwist

Der umstrittene Flächendeal beim Kurhotel St. Josef ist von der Halleiner Gemeindevertretung am Donnerstagabend abgesegnet worden - die „Krone“ berichtete. Um das Geschäft wird so schnell aber keine Ruhe einkehren. Die ÖVP konfrontierte Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) am Freitag mit neuen Vorwürfen. Die Besitzer der Fläche hätten die Aufzahlung zum Kaufpreis - um die Fläche weiterverkaufen zu können - um vier Tage zu spät überwiesen. Der nunmehrige Grundstücksdeal sei deshalb rechtswidrig, so die ÖVP.