NATO-Militärkonvoi auf A1 irritierte Autolenker

„Fragen Sie bitte, was da los ist! Am Ebelsberger Berg ist ein riesen Militärtransport hängen geblieben. Das sind sicher die Amerikaner!“, so Anrufer in der „Krone“-Redaktion. Ein Konvoi irritierte Freitagvormittag viele Autolenker, die Richtung Wien auf der Westautobahn unterwegs waren: insgesamt 18 Lkw, zwölf Anhänger, zwölf Autos und 43 Soldaten. Doch das Verteidigungsministerium gab Entwarnung.