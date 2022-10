Mit der „Krone“ in die größte Cocktailbar der Welt

Masterclasses & „Falstaff Barguide 2023“

Besondere Produkte in einem exklusiven Teilnehmerkreis verkosten und dabei von den Profis lernen - alles möglich beim „Vienna Bar- & Spiritsfestival“. So vermitteln Spirituosenexperten in Masterclasses sowohl aktuelle Cocktailtrends als auch die Geschichte und Einsatzmöglichkeiten verschiedenster Spirits.