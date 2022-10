Baby „nicht gerettet“: Strafe für Mutter reduziert

14 Jahre für Mord durch Unterlassen

Auch die Mutter war damals des Mordes durch Unterlassen schuldig gesprochen worden und sollte 14 Jahre in Haft. Die Kindesmutter bestritt vor Gericht vehement, dass sie vom Schütteln etwas mitbekommen habe: „Ich habe es kein einziges Mal gesehen“, sagte sie. Doch in früheren Einvernahmen hat sie durchaus zugegeben, das Schütteln durch den Vater gesehen zu haben. Sie hat es in einem Gespräch mit einem Psychiater sogar genau beschrieben.