Bewusstlose Radlerin lag verletzt auf Straße

In der Gemeinde Satteins kam es am 14. Oktober zu einem Unfall mit einer 51-jährigen Radfahrerin. Passanten fanden die Frau in der Gewerbestraße (Höhe Einfahrt Abwasserreinigungsanlage). Sie war schwer verletzt und ohne Bewusstsein. Die Passanten leisteten Erste Hilfe, ehe die Rettungsmannschaften vor Ort waren.