Bewohnerin bei rätselhaftem Brand in Haus verletzt

Aus noch unbekannter Ursache waren am Donnerstag gegen 16.35 Uhr bei einem Mehrparteienhaus in der Hinterschweigerstraße in Wels drei Kellerabteile in Brand aufgegangen. Eine 56-jährige Bewohnerin erlitt als Folge davon eine Rauchgasvergiftung und musste ins Klinikum Wels gebracht werden.