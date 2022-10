Thiem bezwingt Cerundolo ++ Kritik am Ski-Auftakt

Dominic Thiem schlägt Francisco Cerundolo innerhalb von wenigen Tagen zum zweiten Mal, das Grazer-Cup-Derby geht an Sturm Graz und Kritik am Ski-Weltcup-Auftakt von Sölden - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 20. Oktober.