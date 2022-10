Vorarlberger Rekordbudget mit starker grüner Note

Der Berg kreiste und gebar ein Rekordbudget! Nach getrennt abgehaltenen Klausuren gaben ÖVP und Grüne am Mittwoch die Eckdaten des Haushalts für das kommende Jahr bekannt. Dank sprudelnder Steuereinnahmen und entsprechend hohen Ertragsanteilen vom Bund beläuft sich das Gesamtvolumen auf 2,165 Milliarden Euro. Neue Schulden sind nicht vorgesehen, was angesichts der sich progressiv entwickelnden Einnahmen aber kein großes Kunststück ist: So rechnen Experten damit, dass sich allein die Zuflüsse aus den Ertragsanteilen des Bundes auf rund 900 Millionen Euro belaufen werden - das sind über 170 Millionen Euro mehr als noch im Haushalt 2021.