Rappenlochschlucht bleibt nur an Wochenenden offen

Die Arbeiten in der Rappenlochschlucht gehen weiter. In dieser Woche wurden die Arbeiten zur Räumung im Bachbett unterhalb der Rappenlochbrücke wieder aufgenommen. Deshalb muss auch die Steganlage in diesem Bereich zwischen Montag und Freitag gesperrt werden. „Die Sperre ist aus Sicherheitsgründen erforderlich“, berichtet Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und ergänzt: „Zumindest an den Wochenenden kann der beliebte Wanderweg offenbleiben. Wir hoffen, diese nächste und wichtige Etappe in der Schlucht bis Mitte Dezember abschließen zu können.“