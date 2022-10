Milliardenprojekt U-Bahn-Bau gesichert

Ende September wurde im Wiener Landtag die vierte und fünfte Ausbauphase bei der U-Bahn einstimmig beschlossen. Doch ohne Unterstützung des Bundes kann auch Wien den Öffi-Ausbau in Milliardenhöhe nicht stemmen. Jetzt gab dieser grünes Licht. Das bedeutet: Die Gesamtkosten liegen bei 5,74 Milliarden Euro. Die Hälfte des Betrags, 2,87 Milliarden Euro, werden vom Bund in jährlichen Raten an Wien geleistet. Wien bleibt daher auch bis 2035 eine Großbaustelle. Indes müssen die Wiener dieser Tage auch massive Verspätungen der Öffis hinnehmen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.