Geoforum Umhausen heuer direkt am Puls der Zeit

Wenn Gunther Heißel am Donnerstag das 24. Geoforum Umhausen in Niederthai als Präsident eröffnet, wird er das mit einer neu erhaltenen Wertschätzung tun: Für sein Engagement um den mittlerweile etablierten Expertendiskurs erhielt der frühere Landesgeologe kürzlich die Verdienstmedaille des Landes Tirol. Die zwölf Vorträge an beiden Tagen stehen wieder unter dem Aspekt des Klimawandels.