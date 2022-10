„Diese Tierquälerei soll aufhören“

Salzburgs Tierschützer sind erleichtert: Das Betteln mit Hunden soll nun juristisch überprüft werden. Nachdem in Salzburg in den vergangenen Monaten immer mehr Bettler mit kranken Hunden gesichtet wurden, setzten sich zwei Tierheime sowie drei Vereine für die Vierbeiner ein. Am Mittwoch übergaben diese den Landespolitikern die Petition gegen das Betteln mit Hunden. 4600 Unterschriften sammelten die Tierfreunde.