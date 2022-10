ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss++Offensive auf Cherson

Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ist heute unter bemerkenswerten Vorzeichen in den Tag gestartet - angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Und: Russland ruft die Zivilbevölkerung in Cherson im Süden der Ukraine dazu auf, die Region sofort zu verlassen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 19.Oktober, mit Stefana Madjarov.