„Den Staatspreis habt Ihr Euch verdient“

Abschussquoten werden erfüllt

„Damals hat sich sonst niemand an so ein Projekt gewagt“, erinnert sich Georg Nenning vom Waldverein Vorarlberg, auch Anfeindungen waren in den Anfangsjahren keine Seltenheit. „Den Staatspreis habt Ihr Euch mehr als verdient.“ Die 14 Pirschbezirke in Möggers teilen sich rund 30 aktive Jäger auf. Die Jagd wird als Teil der Waldbewirtschaftung gesehen. Die Genossenschaft verzichtet auf Verpachtung und setzt auf Eigenbewirtschaftung - mit Erfolg. Zugefüttert wird bis auf wenige Ausnahmen nicht, die Abschussquoten werden erfüllt.