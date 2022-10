Derby-Kracher im Cup ++ Thiems Antwerpen-Auftakt

Im ÖFB-Cup kommt es heute zum spannenden ersten Stadt-Derby, zwischen Sturm Graz und dem GAK, seit 15 Jahren! Währenddessen spielt Dominic Thiem sein Auftakt-Duell bei den European Open in Antwerpen und die Black Wings Linz feiern ihre Aufholjagd in der ICE Hockey League. Das und noch mehr sehen Sie heute in den Krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.