Protokoll: Kurz wollte höheres Gehalt für Freundin

In dem Hunderte Seiten starken Aussage-Protokoll belastet Schmid seinen früheren engen Weggefährten Kurz ebenso wie sich selbst vor der WKStA in mehreren Fällen schwer. So sei Kurz in die Umfrage-Affäre involviert gewesen, die ÖVP habe das Geld und die Strukturen des Finanzministeriums für das Fortkommen der Partei und von Kurz missbraucht.