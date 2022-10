SP kritisiert Erleichterung für Großquartiere

Linzer Bürgermeister enttäuscht

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) zeigte sich in der Pressekonferenz enttäuscht, dass das Land den „Weg des Miteinander“ mit Gemeinden und Städten offenbar verlassen wolle. Linz werde weiterhin ein Partner sein, wenn es darum gehe, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, aber „explizit nicht in Zeltstädten und Großquartieren“. Er will vor allem jene Bezirke, „die sich derzeit mit Quoten von 40 bis 50 Prozent auszeichnen“, in die Pflicht nehmen.