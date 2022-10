Weil XXXLutz von allem mehr hat

Der Weg zur Marktführerschaft

Das Jahrzehnt von 1990 bis 2000 ist durchaus eine Zäsur in der Geschichte von Lutz, wurde doch hier der Weg zur Marktführerschaft in Österreich geebnet. Rigorose Preisführerschaft, extrem schnelle Reaktion auf Markt- und Kundenbedürfnisse, Präsenz in allen Landes- und großen Bezirkshauptstädten - an Lutz und Möbelix kam man nun nicht mehr vorbei. Im Jahr 2000 waren es bereits 36 Lutz-Möbelhäuser und 26 Möbelix-SB-Märkte. 1999 wurde Lutz im Rahmen des Neubaus des größten Möbelhauses Österreichs in Brunn am Gebirge zu XXXLutz umbenannt. Der klare Anspruch: überall besser sein als die anderen!