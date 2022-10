Gewinnen Sie das blutigste Krimi-Debut des Jahres

Brutaler Killer, menschlicher Ermittler

Doch mit dem Killer ist nicht zu spaßen und der unsportliche Ermittler gerät mehrfach selbst in Lebensgefahr. Gedemütigt von seiner Ex-Frau, unter Druck gesetzt von seinem Chef, immer in Angst um seinen 15-jährigen Sohn Paul und sogar selbst unter Verdacht, wird dieser Fall für Kommissar Borg zur Zerreißprobe. Auch wenn auf den ersten Blick so manches Ermittlerklischee bemüht wird, ist es Autor Danny Morgenstern bzw. seinem Pseudonym Dan Braun mit einer geradezu beschwingten Leichtigkeit gelungen, mit Oliver Borg einen Polizisten auf dem Papier zum Leben zu erwecken, der mehr ist als die Summe vieler für Krimi-Fans bekannter Teile ist. Mit seinen rund 40 Jahren steckt dieser Oliver Borg, wie auch viele von uns ,zwischen zwei Jahrtausenden, und hat irgendwie nirgends so richtig einen Platz.