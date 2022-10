Über Quartararo: „Er schmeißt die Nerven weg“

Im wöchentlichen Motorsport-Magazin steht das vergangene MotoGP-Rennen in Australien im Fokus. Dabei kommt es zur Wachablöse in der Gesamtwertung. Pecco Bagnaia zieht mit einem dritten Rang an Fabio Quartararo vorbei und hat zwei Rennen vor Schluss alles selbst in der Hand. „Er schmeißt die Nerven weg“, meint Motorsport-Experte Stefan Burgstaller, der sich im Finish kein Comeback des Yamaha-Piloten vorstellen kann. In der Formel 1 geht es in den letzten vier Rennen in erster Linie um die Konstrukteurs-Wertung. Das vergangene DTM-Wochenende in Hockenheim hat auch noch Spätfolgen nach einem Crash zwischen Thomas Preining und David Schumacher!