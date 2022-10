Stornierte Flugtickets: Zores mit Buchungsportal

Im Jänner hatte Corina N. für Mai drei Flugtickets nach Rom gebucht. Für sich, ihre Mutter und ihre Schwester, um deren 40er in der Ewigen Stadt zu feiern. „Ich habe über ein Reiseportal gebucht“, schilderte die Leserin. Durchgeführt sollte der Flug von einer Billig-Airline werden. Mitte Februar dann die Nachricht, dass die Flugzeiten geändert werden. „Und zwar so, dass wir nicht hätten reisen können“, so die Wienerin weiter.