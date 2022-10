Capitals stoppen Erfolgsserie der Black Wings

Die Black Wings aus Linz haben nach zuletzt fünf Siegen in Folge in der ICE Hockey League wieder eine Niederlage bezogen. Die Stahlstädter unterlagen am Sonntag auf eigenem Eis den Vienna Capitals mit 2:5 (0:1,0:3,2:1). Für die Wiener war es hingegen der dritte Sieg in Folge. In der Tabelle bleiben die Oberösterreicher mit 17 Punkten Dritter, die Capitals weisen als Neunte zwölf Zähler auf. Tabellenführer HCB Südtirol verlor indes bei Olimpija Ljubljana 2:5 (0:2,0:2,2:1).