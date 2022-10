Polizei stoppte Alko- und Drogenlenker

Weiter kam es im Pinzgau zu zwei Vergehen: Im Raum Zell am See stellten Polizisten bei einem 73-Jährigen einen Alkoholwert von 1,06 Promille fest. Dem Pinzgauer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der BH Zell am See angezeigt. Bei einem 21-jährigen Probeführerscheinbesitzer, ebenfalls aus dem Pinzgau, stellten die Polizisten hingegen eine Beeinträchtigung durch Drogen fest. Der junge Mann wurde positive auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin getestet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.