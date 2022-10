Heimisches Pflegesystem ist selbst Pflegefall

Das Pflegesystem ist kurz vor dem Zusammenbruch. In den Heimen gibt es keine freien Plätze, Mitarbeiter fehlen. Und so bleibt die Pflege der Alten und Kranken oft an den Angehörigen hängen. Wer es sich leisten kann, stellt eine 24-Stunden-Hilfe an. Aber auch hier schlagen sich die Teuerungen nieder, die staatliche Unterstützung dagegen wurde seit dem Jahr 2007 trotz Inflation nicht erhöht. Hinzu kommt, dass die Pflege in den eigenen vier Wänden zum einen die Heime entlastet und zum anderen dem Staat einiges an Kosten erspart. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.