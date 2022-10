Biker prallte gegen Steinmauer: Helikoptereinsatz

Ein Fahrfehler war vermutlich der Grund, warum es am Sonntag um 8.35 Uhr in Bartholomäberg zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Ein 29-jähriger Biker war dort auf seinem Motorrad unterwegs, als er beim Beschleunigen plötzlich in Schwierigkeiten geriet. Er verlor die Herrschaft über sein Gefährt und prallte in Folge in eine Steinmauer, schließlich stürzte der Biker auf die Straße.