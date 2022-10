Firma wegen „heilender“ Naturfelldecken geklagt

Eine aus dem Bezirk Vöcklabruck stammende Frau wandte sich an die Konsumentenschützer der AK OÖ, nachdem ihr 88-jähriger Vater einen Werbeprospekt jener Firma erhalten hatte, in der „natürliche Hilfe bei Schmerzen“ versprochen wurde. Der Mann schickte die Antwortkarte, die im Prospekt zu finden war, zurück. Bald darauf erhielt er unangemeldeten Besuch vom Geschäftsführer, der den 88-Jährigen davon überzeugte, ein Bestellformular für Naturfelldecken zum Preis von 2990 Euro zu unterschreiben. 200 Euro zahlte der Mann sofort an. Wenig später kamen ihm wegen des hohen Preises aber Zweifel. Seine Tochter unterstützte ihn schließlich bei der Rücktrittserklärung und schickte die Ware auf eigene Kosten zurück.