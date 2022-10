Fünf junge Verletzte bei Schlägerei in Schärding

Am Sonntag gegen 2.55 Uhr früh kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Schärding zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Ein bislang unbekannter Täter, in Begleitung seiner unbekannten Freundin und einem 28-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Schärding, verletzte nach einer vorangegangenen kurzen verbalen Auseinandersetzung insgesamt fünf Personen einer anderen Personengruppe.