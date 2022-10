Vier Alko-Lenker erwischt: alle waren Ausländer

Am Sonntag gegen 2.15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Kroate aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Pkw auf der B1 von Marchtrenk kommen in Richtung Linz. Im Gemeindegebiet von Hörsching touchierte er diverse Verkehrsleiteinrichtungen sowie eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß blieb die Straßenlaterne quer über die B1 liegen. In weiterer Folge kam der 31-Jährige mit dem Pkw im angrenzenden Feld zum Stehen. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die FFW Hörsching übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Der Pkw wurde abgeschleppt. Dem Pkw-Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.