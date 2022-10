Wundersame Entschuldung sorgt bei FPÖ für Empörung

Ziemlich überraschend hat Landeshauptmann Markus Wallner am Samstag in einem „VN“-Interview angekündigt, dass das Land Schulden abbauen werde: „Wir werden alle variabel verzinsten Darlehen auf einen Schlag zurückzahlen.“ Möglich machen diese wundersame Entschuldung die unerwartet hohen Ertragsanteile seitens des Bundes sowie eine Sonderdividende der Illwerke/VKW. Eigentlich sah das Landesbudget für 2022 eine Netto-Neuverschuldung von 99,2 Millionen Euro vor, durch die zusätzliche Einnahmen wird der Schuldenstand bis Ende Jahr nun aber von 538,5 Millionen auf 476,2 Millionen sinken. „Wir koppeln uns damit von der weltweiten Zinspolitik ab und machen uns unabhängig“, so Wallner gegenüber den „VN“.