„Mein Herzblut hängt an jedem einzelnen Werk“

So investierte sie einen Gutteil ihres Geldes in Kunst und lernte dabei immer mehr Galeristen und auch Künstler persönlich kennen. „Als ich überlegte, ob ich aus meinem Hobby einen Beruf machen sollte, halfen mir meine Kontakte natürlich sehr. Und das Schöne: Alle waren von der Idee begeistert und unterstützten mich“, freut sich die früher in der Werbebranche tätige gebürtige Dornbirnerin. Bevor sie geeignete Räumlichkeiten hatte, startete Sylvia mit einer Web-Gallery, in der sie die Kunstwerke via Internet anbot. Bei zwei großen Ausstellungen in der Lauteracher Seifenfabrik konnte man die Werke zumindest eine Zeit lang auch live bewundern.