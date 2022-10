Polizei forschte siebenköpfige Jugendbande aus

Die Polizei hat nun sechs Burschen und ein Mädchen aus dem Pinzgau ausgeforscht, die von Mai bis Juli 2022 mindestens 25 Ladendiebstähle in Zell am See, Kaprun und Bruck an der Glocknerstraße verübt haben sollen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren packten laut Polizei hauptsächlich Sammelkarten, Spielzeug und Elektroartikel in ihre Rucksäcke und verließen die Geschäfte ohne zu bezahlen.