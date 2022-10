Wenn das Leben an einem seidenen Faden hängt

Am 16. Oktober ist Welttag der Reanimation. Wie schnell man in die Lage kommt, dass das eigene Leben von anderen Menschen abhängt, die ohne zu zögern Erste Hilfe leisten, konnte sich auch Michael Schwinghammer nicht vorstellen. An jenen schicksalhaften Tag im heurigen Mai hat er keine Erinnerung mehr. „Mir fehlen ganze drei Tage“, berichtet der Niederösterreicher. Aber seine Frau weiß noch genau, was passiert ist.