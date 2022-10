Die große „Krone“-Torwandaktion

An insgesamt 19 Terminen im Zeitraum 17.11. bis 15.12. (immer um 18 Uhr) versucht jeweils ein Kandidat sein Glück an der Torwand. Gelingt das historische Ergebnis von sechs Treffern, gibt’s 10.000 Euro cash in die Hand! Bei fünf Treffern (beim ZDF-Format gelang das bisher nur neun Personen) warten immer noch jeweils 1000 Euro Preisgeld! Wer viermal trifft, freut sich über 500 Euro PlusCity-Gutscheine und bei ein bis drei Toren gibt’s neben tollen Sofortgeschenken von „Krone“ und PlusCity auch noch 100 Euro Shopping-Gutscheine.