Kino-Spaß mit „Lyle - Mein Freund, das Krokodil“

Nach dem Umzug der Familie Primm (Constane Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) nach New York, findet ihr junger Sohn Josh es schwierig, sich an die neue Schule zu gewöhnen und neue Freunde zu finden. All das ändert sich, als er Lyle entdeckt - ein singendes Krokodil (Shawn Mendes), das gerne badet, Kaviar liebt und gute Musik. Und das oben auf dem Dachboden seines neuen Hauses lebt. Die beiden werden schnell beste Freunde.