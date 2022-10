Von Derby-Tricks und ganz viel „Hokuspokus“

GAK-Legende Werner Gregoritsch erinnert sich kopfschüttelnd noch an das Ende der Siebzigerjahre, als Trainer Gerdi Springer in der Derbywoche seinen Roten eine neue „Stürmerrakete“ aus Brasilien präsentierte: „Wir Angreifer waren alle sauer, weil wir ohnehin schon überbesetzt waren. Und dann hat der Neue beim Training nicht einmal einen Ball stoppen können. Da hat’s geheißen, er hat Jetlag und kommt von einer Verletzung zurück. Meist ist er nur Runden gelaufen. Aber bei Sturm waren alle beunruhigt. Vorm Derby hat Springer den Neuen in Liebenau aufwärmen lassen, dann ist er in der Kabine verschwunden und ward nie mehr gesehen. Die reguläre Elf hat dann ein 1:1 geholt. Drei Wochen später hab ich den ’Brasilianer’ dann am Lendplatz gesehen. Es war ein Zeitungskolporteur der ’Krone’ aus Ägypten, den Springer engagiert hat, um Sturm zu verunsichern“