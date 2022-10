Faszination des Modellbaus wird wieder erlebbar!

Eine wunderbare Welt im Miniaturformat: Die Faszination des Modellbaus wird bei der 14. Modellbaumesse am kommenden Wochenende in 9 Hallen mit rund 180 Firmen und Vereinen wieder erlebbar gemacht. Detailreiche und faszinierende Modellwelten begeistern Jung und Alt, actionreiche Vorführungen sorgen für ein einzigartiges Erlebnis und vielseitige Einkaufsmöglichkeiten mit einer großen Auswahl laden am 15. und 16. Oktober zum Stöbern und Shoppen ein.