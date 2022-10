Wirte bleiben jetzt auf den Energiekosten sitzen

Während die Gastro-Branche die Pandemie dank Hilfen gut überstanden hat, gefährdet die Energiekrise nun Tausende Gastrobetriebe in der Stadt. Problem dabei ist, dass die Wirte die Teuerungen nicht einmal ansatzweise an ihre Kunden weitergeben können. Bei einem Betreiber einer Pizzeria sind demnach die Energiekosten von 12.000 Euro auf 14.000 Euro gestiegen. Geld, das er erst einmal einnehmen muss. Bei einem Burgerlokal dagegen ist die Rechnung noch ausständig. Die Angst davor ist ist groß. Er versucht zwar Energie zu sparen, allerdings ist das in der Gastro schwierig. Indes friert eine Mieterin in ihrer Wohnung, während ein anderer schwitzt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.