Salzburg Ducks: Enten fliegen in Richtung Norden

Die derzeit über die ganze Mozartstadt verteilten Teams der „Enten“ sind dann unter einem Dach vereint. Über 300 Sportler und Sportlerinnen und insgesamt 25 Trainer sind in den Herren-, Damen- und Jugendmannschaften derzeit aktiv. Sie alle würden Platz finden, und sogar noch mehr, wie Ducks-Obfrau Christine Gappmayer erklärt: „Der Andrang ist riesengroß, die Jugend will aktiv sein, man muss ihnen nur den Platz bieten, zusätzlich ist es auch noch ein guter Sprach-Unterricht.“ Das Training findet auch schon in Nachwuchs hauptsächlich auf englisch statt.