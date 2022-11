40 Adventkalender der Confiserie Heindl gewinnen!

Die HEINDL-Variante bietet eine Auswahl an erlesenen Pralinen in feinster Vollmilchschokolade. Für Pischinger-Fans ist hingegen der Pischinger-Kalender in seiner bekannten Dreiecksform ein heißer Tipp. Dieser ist gefüllt mit feinstem Nusskrokant, gehüllt in zarte Edelbitter-Schokolade. Die Zutaten für die Naschereien stammen größtenteils von regionalen Partnerunternehmen wie Agrana aus Niederösterreich (Zucker), Darbo aus Tirol (Marmelade) und Mayr-Melnhof aus Wien (Verpackungen). Für die Herstellung der Schokolade wird - wie für alle HEINDL- und Pischinger-Spezialitäten - ausschließlich 100 Prozent Fairtrade-Kakao verwendet.