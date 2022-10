Die „Operation Kollaps“ sollte Wien lahmlegen

In den vergangenen Monaten hatten sich die Klimaschützer im wöchentlichen Rhythmus irgendwo angeklebt. Viele haben schon vermutet, dass den Aktivisten womöglich die Luft oder zumindest der Kleber ausgeht. Am Mittwoch haben sie das Gegenteil bewiesen - diesmal schlugen sie in einer orchestrierten Aktion an sechs Orten zu. Doch überall, wo die „Klebenmänner und -frauen“ auftauchten, war auch die Polizei sofort zur Stelle. Denn diese rücken zu den Öko-Demos nur noch mit Lösungsmittel und Werkzeug aus. In den sozialen Netzwerken feiern sich die Demonstranten - von 100 Teilnehmern auf der Frayung oder einem totalen Verkehrschaos ist die Rede. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.