Salzburg schickt Feuerwehr-Team nach Rumänien

Früh aufstehen hieß es am Mittwochmorgen für die Hochwasser-Einheit der Salzburger Feuerwehren. Für die Spezialisten des sogenannten „High-Capacity-Pumping“-Moduls ging es nämlich um 5.30 Uhr nach Rumänien. Die Salzburger Feuerwehrleute werden dort in der Region Sibiu an einer Katastrophenschutzübung der Europäischen Union teilnehmen. Diese hält eine ganz besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute bereit...