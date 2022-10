CL: Salzburg gegen Zagreb ++ Thiem in Gijon stark

Der FC Salzburg muss heute in der Champions League auswärts gegen Dinamo Zagreb ran, Dominic Thiem spielt sich beim ATP-Turnier in Gijon im Eiltempo ins Achtelfinale und Red Bull hat 2021 in der Formel 1 die Kostengrenze überschritten - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 11. Oktober.