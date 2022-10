Verstappen holt den Titel ++ Auer in DTM Zweiter

In der Formel 1 ist eine Vorentscheidung gefallen. Der alte und neue Weltmeister kommt aus den Niederlanden und heißt Max Verstappen. Der Red Bull Pilot, der seinen Vorjahres-Triumph in eindrucksvoller Manier bestätigt, steht im Zentrum der dieswöchigen Ausgabe von „Boxenstopp“mit Moderator Martin Grasl und Experte Richie Köck. Außerdem blicken wir auf die Entscheidung in der DTM-Meisterschaft. Österreichs Aushängeschild Lucas Auer muss sich am Ende mit dem Vize-Meistertitel anfreunden.