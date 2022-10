Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der knapp einjährige Mischlingsrüde Sleepy ist ein menschenfreundlicher Zeitgenosse. Sleepy ist stubenrein, benötigt aber noch Übung mit Brustgeschirr und Leine. Der hübsche Junghund sucht ein Zuhause am Land, ohne Kleinkinder, mit Garten, und gerne an der Seite eines Zweithundes. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.