Diebe hatten es auf Eier und Kartoffel abgesehen

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigten in der letzten Zeit an jedem Sonntag im Selbstbedienungs-Hofladen Lebensmittel stahlen. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass sich darin bereits Kartoffeln und Eier, Beute eines Einbruchs in einem anderen Hofladen in Ranshofen, befanden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Weitere Ermittlungen laufen.