Mit der „Krone“ die Stars beim Finale erleben!

Tickets fürs Finale und Tennis-Special gewinnen

Naturgemäß werden zwei Spieler bei den Erste Bank Open das Finale erreichen und Sie können mit etwas Glück dabei sein. Denn die „Krone“ verlost 50 x 2 Tickets für das Endspiel der Erste Bank Open am 30. Oktober 2022. Und das ist noch nicht alles! Zwei der Gewinner dürfen am Court von „Erste Bank Open 2 Go“ am Heumarkt eine Tennisstunde mit Österreichs früherem Topspieler und Daviscup-Kapitän Stefan Koubek absolvieren.